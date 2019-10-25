Трамп наградил президентской медалью легенду автоспорта Роджера Пенске

Президент США Дональд Трамп наградил президентской медалью Свободы легендарного автогонщика и владельца команды Роджера Пенске, сообщает AP. Торжественная церемония прошла в Овальном кабинете в четверг.

VIDEO: President Donald Trump gives Presidential Medal of Freedom to Roger Penske, the motorsports giant in both NASCAR and IndyCar.



Story >> https://t.co/zK00LspOmc pic.twitter.com/AuYv24iQm6 — AP Sports (@AP_Sports) October 25, 2019

Пенске начал гоночную карьеру в 1966 году. Он выступал, в частности, в гонках NASCAR, «Формуле-1». В 1968 году он основал команду Penske Racing, ставшую одной из самых успешных в истории американского автоспорта, успешно выступая в IndyCar и NASCAR.