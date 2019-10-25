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Трамп наградил президентской медалью легенду автоспорта Роджера Пенске

22:18

Президент США Дональд Трамп наградил президентской медалью Свободы легендарного автогонщика и владельца команды Роджера Пенске, сообщает AP. Торжественная церемония прошла в Овальном кабинете в четверг.

Пенске начал гоночную карьеру в 1966 году. Он выступал, в частности, в гонках NASCAR, «Формуле-1». В 1968 году он основал команду Penske Racing, ставшую одной из самых успешных в истории американского автоспорта, успешно выступая в IndyCar и NASCAR.

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