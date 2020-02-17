Трамп лично открыл гонку «Дайтона 500», но она была прервана из-за дождя

Президент США Дональд Трамп лично открыл самую престижную гонку Кубка NASCAR «Дайтона 500». Глава Белого дома вместе со своей женой Меланией Трамп специально для открытия гонки приехал во Флориду. Он произнес короткую речь, дал команду заводить моторы и выступил в роли маршала, проехав круг по трассе на президентском лимузине.

Стоит отметить, что сразу после церемонии открытия начался дождь, а поскольку машины NASCAR не предназначены для езды по мокрому асфальту, саму гонку отложили. Она стартовала, когда дождь закончился, однако ливень вернулся, и гонка опять прервалась.