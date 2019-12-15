«Тойота» оформила дубль в гонке «8 часов Бахрейна»

Экипаж «Тойоты» №7 в составе Майка Конвея, Камуи Кобаяши и Хосе Марии Лопеса стал победителем 4-го этапа мировой серии гонок на выносливость — «8 часов Бахрейна». Вторым стал экипаж «Тойоты» №8 в составе Себастьяна Буэми, Брендона Хартли и Кадзуки Накаджимы. Замкнул тройку экипаж «Ребеллион» в составе Густаво Менезеса, Нормана Нато и Бруно Сенны, который выиграл «4 часа Шанхая» в ноябре.

В общем зачете чемпионата мира после четырех этапов лидируют Себастьян Буэми, Брендон Хартли и Кадзуки Накаджима.