Титов — об итогах Кубка мира FIA WTCR 2021: «У нас была потрясающая борьба и интрига до последней гонки»
Генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов подвел итоги Кубка мира FIA World Touring Car Cup 2021, который прошел 28 ноября на трассе «Сочи Автодрома».
«У нас была потрясающая спортивная борьба и интрига почти до последней гонки, — приводит слова Титова пресс-служба АНО «РОСГОНКИ». — Да, победитель сезона определился еще в первой гонке, но тем не менее интерес ко второй гонке не пропал. Было много обгонов, было несколько аварий, но самое главное все живы-здоровы. «Сочи Автодром» выстоял и выдержал очередную мокрую гонку в этом году. У нас все мировые этапы проходят в режиме дождя, но тем не менее мы справились, а спортсмены показали хорошую спортивную борьбу и интересный результат».
В 2022 году этап WTCR также пройдет на трассе «Сочи Автодрома» с 6 по 7 августа.
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