Генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов подвел итоги Кубка мира FIA World Touring Car Cup 2021, который прошел 28 ноября на трассе «Сочи Автодрома».

«У нас была потрясающая спортивная борьба и интрига почти до последней гонки, — приводит слова Титова пресс-служба АНО «РОСГОНКИ». — Да, победитель сезона определился еще в первой гонке, но тем не менее интерес ко второй гонке не пропал. Было много обгонов, было несколько аварий, но самое главное все живы-здоровы. «Сочи Автодром» выстоял и выдержал очередную мокрую гонку в этом году. У нас все мировые этапы проходят в режиме дождя, но тем не менее мы справились, а спортсмены показали хорошую спортивную борьбу и интересный результат».

В 2022 году этап WTCR также пройдет на трассе «Сочи Автодрома» с 6 по 7 августа.