Тиктума лишили победы во второй гонке «Формулы-2» в Италии

Гонщик «ДАМС» Дэн Тиктум лишился победы во второй гонке «Формулы-2» в Монце. После финиша в баке болида осталось лишь 0,05 кг топлива, в то время как для технического анализа требуется минимум 0,08 кг. После этого было принято решение о дисквалификации 21-летнего британца.

Дисквалификация Тиктума принесла победу финишировавшему на втором месте Каллуму Айлотту. По одной позиции отыграли Кристиан Лундгор, Мик Шумахер, Луи Делетраз, Роберт Шварцман, Джехан Дарувала и Джек Эйтке, а закрыл очковую зону Никита Мазепин.