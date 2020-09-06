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Тиктум выиграл вторую гонку «Гран-при Италии» «Формулы-2», Шварцман — шестой

13:00
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Гонщик «ДАМС» Дэн Тиктум стал победителем воскресной гонки «Формулы-2» в Италии.

На второй позиции финишировал новый лидер чемпионата Каллум Айлотт из «Виртуози», на третьей — пилот «АРТ» Кристиан Лунгдор.

Мик Шумахер обошел своего напарника по «Према» Роберта Шварцмана в чемпионате благодаря четвертому месту в гонке, в то время как сам россиянин финишировал шестым.

Представитель «Хайтека» Никита Мазепин стал девятым, пилот «ХВА» Артем Маркелов — 17-м.

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