Гонщик «ДАМС» Дэн Тиктум стал победителем воскресной гонки «Формулы-2» в Италии.

На второй позиции финишировал новый лидер чемпионата Каллум Айлотт из «Виртуози», на третьей — пилот «АРТ» Кристиан Лунгдор.

Мик Шумахер обошел своего напарника по «Према» Роберта Шварцмана в чемпионате благодаря четвертому месту в гонке, в то время как сам россиянин финишировал шестым.

Представитель «Хайтека» Никита Мазепин стал девятым, пилот «ХВА» Артем Маркелов — 17-м.