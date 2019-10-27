Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

Терещенко финишировал в десятке в Португалии

21:40
Болид Константина Терещенко.
Болид Константина Терещенко.

На португальском автодроме Алгарве завершилась заключительная гонка европейского сезона серии Ле-Ман (ELMS).

Экипаж российской команды G-Drive Racing финишировал на шестом месте. Не удалось удержаться в призах и представителям Panis Barthez Competition. Константин Терещенко некоторое время даже возглавлял гонку, но доехать первым до финиша у него не вышло. В итоге оба болида французской команды финишировали, показав седьмой и восьмой результаты. Победителями же заезда стали представители Idec Sport.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир