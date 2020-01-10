Татьяна Кальдерон станет первой женщиной в Суперформуле

Татьяна Кальдерон станет первой женщиной, которая примет участие в гонках японской Суперформулы. В прошлом году колумбийская спортсменка выступала в «Формуле-2», а ранее — в «Формуле-3».

— Я очень рада принять этот вызов и выступать в Японии на высоком уровне, — цитирует GP Today Кальдерон. — Все тут будет для меня новым. Это мотивирует меня.

В Суперформуле Кальдерон будет защищать цвета команды ThreeBond DragoCORSE.