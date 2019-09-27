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Стал известен состав команды «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафон «Дакар»

18:34
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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин назвал имена пилотов, которые примут участие в ралли «Дакар-2020». Экипажи Эдуарда Николаева, Антона Шибалова, Андрея Каргинова и Дмитрия Сотникова выступят в составе российской команды в грузовом зачете, сообщает официальный сайт команды.

42-й по счету «Дакар» стартует 5 января с побережья Красного моря из Джедды. 11 января участники проведут день отдыха в столице королевства Эр-Рияде, и, наконец, финиш гонки запланирован на 17 января в местечке Киддия.

Дополнительная информация

https://kamazmaster.ru/news/kamaz-master-obiavil-pilotov-dlia-uchastiia-v-ralli-dakar-2020

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