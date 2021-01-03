Экипаж гонщика «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова выиграл первый этап ралли «Дакар», возглавив зачет гонки в категории грузовиков.

Второе место — у чеха Алеша Лопрайса, третьим стал еще один россиянин Антон Шибалов.

Российский мотогонщик Сергей Карякин занял шестое место по итогам первого спецучастка, уступив пять с половиной минут победителю, Кристине Гутьеррес. На второй строчке этап среди мотовездеходов завершил Рейналдо Варела, третьим стал Остин Джонс.

Представитель России в классе автомобилей Владимир Васильев занял 27-е место на первом этапе. Самым быстрым оказался Карлос Сайнс. Второе место — у Стефана Петранселя, третий — Мартин Прокоп.

Ралли «Дакар» проходит с 3 по 15 января 2021 года.