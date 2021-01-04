Сотников стартовал с победы на двух этапах «Дакара» в зачете грузовиков

Гонщик «КАМАЗ-Мастер» Дмитрий Сотников выиграл второй этап ралли «Дакар» и продолжает возглавлять зачет грузовиков.

Сотников выигрывает второй этап ралли подряд. Второе место — у еще одного представителя России Айрата Мардеева, третьим стал белорус Сергей Вязович.

Российский мотогонщик Сергей Карякин занял шестое место по итогам второго спецучастка. Победителем этапа стал Салех Аль-Саиф. На второй строчке — Жерар Фаррес Гуэль, третьим стал Франсиско Лопес Контардо. По итогам второго спецучастка Карякин опустился в общем зачете мотовездеходов на восьмое место.

Владимир Васильев, представляющий Россию в классе автомобилей, стал девятым на втором этапе ралли. Самым быстрым оказался Нассер Аль-Аттия. Второе место — у Стефана Петранселя, третий — Карлос Сайнс. В общем зачете в классе автомобилей Васильев идет на 14-м месте.

Ралли «Дакар» проходит с 3 по 15 января 2021 года.