Скончался многократный чемпион России по автоспорту Михаил Ухов

Сегодня, 6 ноября, ушел из жизни многократный чемпион России по автоспорту, мастер спорта международного класса и директор автодрома Moscow Raceway Михаил Ухов.

«Весь коллектив автодрома скорбит о своем друге, товарище и фантастическом профессионале, который помог нам воплотить мечту многих — увидеть настоящие гонки международного уровня. Без участия Михаила Сергеевича мы никогда не смогли бы провести множество интернациональных и российских мероприятий. Михаил Сергеевич навсегда останется для нас примером и легендой», — отмечено на официальном сайте Moscow Raceway.