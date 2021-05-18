Сироткин заявил, что хочет вернуться в гонки в следующем сезоне
15:19
Российский автогонщик Сергей Сироткин заявил, что намерен вернуться в гонки в следующем сезоне.
«Мои планы — вернуться в спорт со следующего года, это приоритет, и второе — развивать то, чем я занимаюсь сейчас, развивать нишу автоспорта совместно с SMP Racing и Российской автомобильной федерацией. Куда хотел бы вернуться в следующем году? В «Феррари», — цитирует Сироткина ТАСС.
Напомним, в 2018 году россиянин выступал на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в составе команды «Уильямс». На данный момент он руководит S35 Racing Academy.
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