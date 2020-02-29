Сироткин выступит в предсезонных тестах в «Формуле-2»

Российский гонщик Сергей Сироткин выступит на предсезонных тестах «Формулы-2» за французскую команду ART Grand Prix. Тесты пройдут с 1 по 3 марта в Бахрейне. Экс-пилот «Формулы-1» заменит в тестах датчанина Кристиана Лундгора.

Сироткин ранее уже выступал за ART Grand Prix — в 2016 году на автомобиле французского коллектива он стал бронзовым призером серии GP2.

— Мне очень приятно получить такое предложение от ART Grand Prix, признаюсь, оно было для меня неожиданным, — сказал Сироткин. — Хочу поблагодарить команду за то, что они выбрали меня среди большого числа других пилотов, и за ее доверие. Мне будет очень приятно вновь вернуться за руль боевой машины, и я постараюсь проделать хорошую работу и помочь в развитии машины, с новыми колесами, и в соответствии с новым регламентом.