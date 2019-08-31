Сироткин соболезнует близким погибшего пилота «Формулы-2»

Российский гонщик Сергей Сироткин выразил соболезнования пилоту команды «Формулы-2» BWT Arden Антуану Юберу. 22-летний француз погиб в результате аварии на старте 9-го этапа «Формулы-2» в Бельгии. Гонщик на повороте потерял управление и врезался в отбойник.

«Я просто не могу в это поверить! Я знал Антуана по молодежной академии «Рено». Это был молодой, талантливый и очень быстрый пилот. Покойся с миром.

Все мои мысли с его семьёй и Хуаном-Мануэлем Корреа, который также пострадал в этой страшной аварии", — написал Сироткин в Instagram.