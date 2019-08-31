Сироткин соболезнует близким погибшего пилота «Формулы-2»
Российский гонщик Сергей Сироткин выразил соболезнования пилоту команды «Формулы-2» BWT Arden Антуану Юберу. 22-летний француз погиб в результате аварии на старте 9-го этапа «Формулы-2» в Бельгии. Гонщик на повороте потерял управление и врезался в отбойник.
«Я просто не могу в это поверить! Я знал Антуана по молодежной академии «Рено». Это был молодой, талантливый и очень быстрый пилот. Покойся с миром.
Все мои мысли с его семьёй и Хуаном-Мануэлем Корреа, который также пострадал в этой страшной аварии", — написал Сироткин в Instagram.
Я просто не могу в это поверить! Я знал Антуана по молодёжной академии Рено. Это был молодой, талантливый и очень быстрый пилот. Покойся с миром. Все мои мысли с его семьёй и Хуаном-Мануэлем Корреа, который также пострадал в этой страшной аварии. / Just can't believe! I knew Anthoine from Renault Junior Academy. He was young, talented and very fast driver. Rest in peace. All my thoughts are with his family and Juan Manuel Correa, who also suffered in this terrible crash. ? #BelgianGP #F2 #RIP