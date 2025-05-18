Шварцман доволен шестым местом по итогам первого дня квалификации «Инди-500»

Российско-израильский гонщик команды «Према» Роберт Шварцман прокомментировал итоги первого дня квалификации «500 миль Индианаполиса», где показал шестой результат.

«Я очень доволен результатом своей первой квалификации «500 миль Индианаполиса» и на своем первом овале. Сегодня мы финишировали шестыми, и я подумал, что это была действительно хорошая сессия. Мы были четвертыми на дистанции, так что, находясь на этой позиции, я знал, что должен выложиться на полную в своей первой попытке.

Первые два круга прошли хорошо, ехал на пределе возможностей, однако начиная с третьего круга возникли проблемы с балансом, и машина начала немного скользить. У команды все хорошо с болидом, но завтра будет новый день. Надеюсь, что мы сможем собраться с силами и попасть в шестерку лучших», — приводит слова Шварцмана пресс-служба команды.

По результатам квалификации Шварцман обеспечил себе участие в основной гонке. Его напарник Каллум Айлотт занял 23-е место и также прошел в следующий этап.