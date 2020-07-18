Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, стал победителем первой гонки третьего этапа серии «Формула-2», который проходит в Венгрии. Россиянин стартовал 11-м.

Второе место занял россиянин Никита Мазепин из команды Hitech GP, который стартовал 16-м. Третьим стал партнер Шварцмана по команде и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер.