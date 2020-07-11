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Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Австрии

11 июля 2020, 21:02
Роберт Шварцман. Фото Instagram.
Роберт Шварцман. Фото Instagram.
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Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке «Гран-при Штирии» в австрийском Шпильберге.

Шварцман стартовал в гонке, которая проходила в условиях дождя, с 6-й позиции, но по ходу заезда сумел вырваться в лидеры и сохранить результат до финиша.

Для Шварцмана победа стала дебютной в «Формуле-2», российский пилот проводил свой третий старт в гоночной серии. С 48 очками он возглавил общий зачет чемпионата.

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