Шварцман следующий сезон проведет в «Формуле-2» в команде с Миком Шумахером

Российский гонщик Роберт Шварцман следующий сезон проведет в «Формуле-2» за команду Prema Racing, сообщает Autosport. Его партнером станет Мик Шумахер — сын легендарного Михаэля Шумахера.

Шварцман, как и Мик Шумахер, является пилотом программы поддержки «Феррари». В этом году Роберт выиграл «Формулу-3». Он заявил, что хочет выиграть чемпионат в новой серии с первой попытки.