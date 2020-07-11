Шварцман посвятил умершему от коронавируса отцу первую победу в карьере в «Формуле-2»
11 июля 2020, 21:10
Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман одержал первую в карьере победу в «Формуле-2». Россиянин посвятил успех отцу, умершему от COVID-19 незадолго до старта сезона.
Шварцман, который также является членом академии команды «Формулы-1» «Феррари», проводит первый сезон в «Формуле-2», в прошлом сезоне он стал чемпионом «Формулы-3».
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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