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Шварцман посвятил умершему от коронавируса отцу первую победу в карьере в «Формуле-2»

11 июля 2020, 21:10
Роберт Шварцман празднует первую победу в «Формуле-2». Фото witter.com/FIA_F2.
Роберт Шварцман празднует первую победу в «Формуле-2». Фото witter.com/FIA_F2.
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Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман одержал первую в карьере победу в «Формуле-2». Россиянин посвятил успех отцу, умершему от COVID-19 незадолго до старта сезона.

Шварцман, который также является членом академии команды «Формулы-1» «Феррари», проводит первый сезон в «Формуле-2», в прошлом сезоне он стал чемпионом «Формулы-3».

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