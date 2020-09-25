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Шварцман показал седьмой результат в квалификации российского этапа «Формулы-2»

16:33
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Юки Цунода, выступающий за команду Carlin, выиграл квалификацию российского этапа «Формулы-2». Ближайшим соперником японца оказался его товарищ по команде Джехан Дарувала.

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман показал седьмой результат в квалификации десятого этапа «Формулы-2», который проходит 25-27 сентября на российском «Сочи Автодроме».

Еще два россиянина, выступающие в «Формуле-2» — Никита Мазепин и Артем Маркелов — стали в квалификации 10-м и 20-м.

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