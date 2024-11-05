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Шварцман будет выступать за «Прему» в «Индикаре»

Алина Савинова
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Российско-израильский пилот Роберт Шварцман присоединился к «Преме», за которую будет выступать в «Индикаре» с сезона-2025, сообщила пресс-служба команды.

Напарником Шварцмана станет британский автогонщик Каллум Айлотт.

В нынешнем году 25-летний пилот выступал за «Феррари» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), однако он принял решение разорвать контракт с командой.

Шварцман является чемпионом «Формулы-3» 2019 года и вице-чемпионом «Формулы-2» (2021) в составе «Премы».

Спортсмен выступает по израильской гоночной лицензии после решения Международной автомобильной федерации, которая в феврале 2022 года разрешила российским гонщикам принимать участие в соревнованиях только в нейтральным статусе.

Роберт Шварцман
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