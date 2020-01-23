23 января российские гонщики Сергей Карякин и Алексей Шмотьев — в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ». Начало эфира — в 17.00 (мск).

Карякин — победитель «Дакар-2017» в зачете квадроциклов и вице-чемпион «Дакар-2020» в соревнованиях мотовездеходов. Алексей Шмотьев в этом году дебютировал в ралли-рейде и занял 27-е место. Обсудим все, что вы хотели знать о «Дакаре» в Саудовской Аравии.

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