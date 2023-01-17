Карякин: «Хотелось бы снова принять участие в «Дакаре», но подписывать документы FIA не буду»
Российский гонщик Сергей Карякин, что хотел бы вернуться на «Дакар», но не собирается подписывать особый документ FIA для российских и белорусских пилотов.
«Мне бы очень хотелось вновь принять участие в «Дакаре». Но что есть, то есть. Я уже неоднократно говорил, что я не буду подписывать те кабальные документы, которые дают организаторы. Уверен, что они будут использовать их против нас. Мы родились в этой стране и нужно с ней оставаться», — приводит слова Карякина autosport.com.ru.
1 марта FIA заявила, что российские и белорусские пилоты смогут выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания документа, в котором прописан ряд ограничений для гонщиков.
В среду, 14 сентября, Карякин сообщил, что не будет подписывать документ и откажется от участия в «Дакаре».
Карякин является победителем ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов и серебряным призером «Дакара-2020» в классе Т3.