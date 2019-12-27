Сергей Карякин: «Готов к «Дакару» на все сто»

Автогонщик Сергей Карякин рассказал о подготовке к ралли-рейду «Дакар». Автомарафон стартует 5 января 2020 года.

— Нахожусь в Екатеринбурге. Готов к «Дакару» на все сто, — цитирует Карякина «Российская газета. — На данный момент поддерживаю физическую форму, которая очень важна для гонки.

В целом, все осталось как прежде. Возможно, стал чуть больше заниматься за счет того, что перед гонкой появилось побольше времени. Сейчас у меня четыре-пять тренировок в неделю стабильно. Без особых истязаний. Еще стараюсь хорошо и много спать для того, чтобы перед гонкой был определенный запас.

— Вообще перенос «Дакара» в Саудовскую Аравию, это хорошо?

Это хорошо. В первую очередь, в плане освещения Дакара. За счет меньшей разницы во времени появилась отличная возможность показать зрителям гонку во всей ее полноте. Теперь не нужно не спать ночами, чтобы воочию следить за всем, что происходит по ходу ралли-рейда.

На самом деле, подбор участников очень серьезный. На титул будут претендовать порядка десяти экипажей. Там и победители Дакара последних годов, и обладатели Кубка мира по ралли, другие сильные гонщики с огромным опытом за плечами. Не надо сбрасывать со счетов и местных ребят, у которых была возможность хорошенько потренироваться на домашней трассе.

Для гонщика Карякина принципиально участие в ралли «Дакар-2020» под флагом РФ