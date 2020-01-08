Сергей Карякин: «Это был не спецучасток, а каменный ад, трясло безумно сильно»

Российский пилот команды SNAG Racing Сергей Карякин, который стал четвертым на четвертом этапе ралли «Дакар» в классе мотовездеходов, прокомментировал итоги заезда.

— Этап сложился неплохо для нашего экипажа, он был очень трудный и убойный, — сказал Карякин. — Камней на трассе было много — это был не спецучасток, а каменный ад, трясло безумно сильно, а финишные 70 километров были просто ужасными.

Сегодня старт на этап был дан довольно поздно с учетом протяженности и характера; к примеру, мы финишировали третьими в своем классе, в минуте от первого места, и уже было темно. А все, кто ехал за нами, вынуждены были заканчивать спецучасток в ночи. Здесь стремительно темнеет и ехать приходится буквально наощупь. По роадбуку сегодня нареканий не было. Впереди еще восемь спецучастков, и самое интересное и сложное еще впереди, это точно.

В общем зачете Карякин занимает четвертое место.

Карякин — четвертый на четвертом этапе «Дакара»