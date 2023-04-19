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Семья Михаэля Шумахера подаст в суд на журнал за фейковое интервью гонщика

Виктория Кравченко
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Михаэль Шумахер.
Фото Global Look Press

Семья Михаэля Шумахера подаст в суд на журнал Die Aktuelle за то, что они опубликовали фейковое интервью гонщика, сообщает ESPN.

В издании появилась статья, представленная как эксклюзивное интервью с Шумахером, который с 2013 года не выходил в свет из-за серьезной черепно-мозговой травмы. Позже выяснилось, что данный материал был сгенерирован чат-ботом с искусственным интеллектом.

Представитель семьи Шумахера заявил, что они будут готовить судебный иск. Так как после того, что случилось с гонщиком, они старались защитить частную жизнь Михаэля. Его текущее состояние здоровья неизвестно.

Михаэль Шумахер — семикратный чемпион мира, который выступал за «Мерседес» с 2010 по 2012 год.

Михаэль Шумахер
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