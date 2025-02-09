Семилетняя гонщица умерла в США после аварии на соревнованиях по дрэг-рэйсингу

Семилетняя гонщица Элиенис-Зои Диас-Родригес погибла в результате аварии на соревнованиях по дрэг-рэйсингу в США, сообщает Fox 35.

Соревнования состоялись в Орландо 2 февраля. Сообщается, что спортсменка потеряла управление над автомобилем Junior Dragster, сбила сотрудника службы безопасности и врезалась в бетонную стену.

Диас-Родригес доставили в больницу. Врачи боролись за жизнь ребенка около двух дней, прежде чем констатировать смерть мозга.