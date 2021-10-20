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Гонщица Сидоркова: «Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США»

Российской гонщице Ирине Сидорковой отказали в визе в США
20 октября, 18:57

Российская гонщица Ирина Сидоркова сообщила в своем Twitter, что завершила сезон из-за того, что не получила визу в США.

«Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США», — написала спортсменка.

Сидоркова выступает в чемпионате W Series. После шести гонок она занимает 7-е место в общем зачете, набрав 34 очка. Отметим, два заключительных этапа сезона пройдут в США.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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