Гонщица Сидоркова: «Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США»
Российской гонщице Ирине Сидорковой отказали в визе в США
20 октября, 18:57
Российская гонщица Ирина Сидоркова сообщила в своем Twitter, что завершила сезон из-за того, что не получила визу в США.
«Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США», — написала спортсменка.
Сидоркова выступает в чемпионате W Series. После шести гонок она занимает 7-е место в общем зачете, набрав 34 очка. Отметим, два заключительных этапа сезона пройдут в США.
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