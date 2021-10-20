Гонщица Сидоркова: «Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США»

Российская гонщица Ирина Сидоркова сообщила в своем Twitter, что завершила сезон из-за того, что не получила визу в США.

«Мой сезон завершен. Мне отказали в визе в США», — написала спортсменка.

Сидоркова выступает в чемпионате W Series. После шести гонок она занимает 7-е место в общем зачете, набрав 34 очка. Отметим, два заключительных этапа сезона пройдут в США.