Российский пилот «Формулы-2» Шварцман подготовил специальный дизайн шлема к «Гран-при» в Сочи

Российский пилот «Формулы-2», участник программы SMP Racing Роберт Шварцман подготовил специальный дизайн шлема к домашнему этапу, который пройдет с 25 по 27 сентября в Сочи.

К традиционному дизайну с узором под хохлому Роберт добавил полосы в цветах российского флага. Они расположены с двух сторон и идут от визора к задней части шлема. В прошлом году на «Сочи Автодроме» Шварцман одержал победу в чемпионате «Формулы-3».

— Сочи Автодром — особенное место для меня, и выступать дома с российским флагом на шлеме очень здорово, — сказал Роберт Шварцман. — Я не очень часто меняю дизайн шлема, и думаю, это хорошая возможность поблагодарить моих болельщиков.