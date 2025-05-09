Российский пилот Богуславский заявил об отказе американца выступать с ним

Российский пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость Тимур Богуславский рассказал, что американский гонщик не захотел выступать с ним в одной команде.

Богуславский должен был присоединиться к Porsche в сезоне-2025, однако столкнулся с рядом проблем при трудоустройстве. Изначально немецкий коллектив получил разрешение на всех уровнях на вступление россиянина в команду, но потом руководители начали тянуть с подписанием контракта и в итоге отказали Богуславскому.

«Кроме того, американец, с которым я должен был ехать в экипаже, отказался ехать с русским напарником, потому что это может плохо повлиять на его бизнес», — цитирует Богуславского «Чемпионат».

25-летний пилот является обладателем кубка Татарстана, победителем монокубка Canyon Cup в абсолютном зачете и в зачете Junior, призером заездов Radical Middle East Cup и Renault Clio Cup Italia, а также чемпионата России по кольцевым гонкам в классе «Туринг-Лайт».