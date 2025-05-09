Автоспорт
9 мая, 21:15

Российский пилот Богуславский заявил об отказе американца выступать с ним

Алина Савинова

Российский пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость Тимур Богуславский рассказал, что американский гонщик не захотел выступать с ним в одной команде.

Богуславский должен был присоединиться к Porsche в сезоне-2025, однако столкнулся с рядом проблем при трудоустройстве. Изначально немецкий коллектив получил разрешение на всех уровнях на вступление россиянина в команду, но потом руководители начали тянуть с подписанием контракта и в итоге отказали Богуславскому.

«Кроме того, американец, с которым я должен был ехать в экипаже, отказался ехать с русским напарником, потому что это может плохо повлиять на его бизнес», — цитирует Богуславского «Чемпионат».

25-летний пилот является обладателем кубка Татарстана, победителем монокубка Canyon Cup в абсолютном зачете и в зачете Junior, призером заездов Radical Middle East Cup и Renault Clio Cup Italia, а также чемпионата России по кольцевым гонкам в классе «Туринг-Лайт».

Источник: Чемпионат
  • Gjhdgf Gsdf

    Русскими в Европе и т.д., зовут даже грузинов. Это такое упрощение, ему больше ста лет... Вместо "россиянин" или гр. из СССР. Русским не стоит и обижаться... Мы разделяем общую судьбу.

    10.05.2025

  • hardcore f1 fan

    Меня умиляет формулировка русский. В каком из документов Богуславского прописана его национальная предандлежность? То есть русский он чисто со своих слов, не более. Такой же как и Шварцман поди.

    10.05.2025

    • Риккардо дебютирует в NASCAR

    Шварцман доволен шестым местом по итогам первого дня квалификации «Инди-500»

    Takayama

