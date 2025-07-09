Российский гонщик, сбивший зайца на «24 часах Ле-Мана», пропустит следующую гонку из-за ветряной оспы

Российский пилот, участник чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC Тимур Богуславский пропустит следующий этап в Бразилии.

— Этап в Бразилии самый дальний в плане перелета от моего родного города Казани — две или три пересадки. Дорога туда занимает около суток плюс ожидание в аэропортах. Я планировал полететь туда заранее, в прошлый четверг или пятницу, чтобы акклиматизироваться и подготовиться. Я усердно и серьезно готовился к этому этапу, но недели две назад стал чувствовать себя плохо и перестал заниматься спортом.

Думал, что просто перегрузил себя, но далее стало ясно, что я заболел. Поехал в больницу, где мне поставили диагноз ветряная оспа. Во взрослом возрасте, как известно, эта болезнь переносится гораздо сложнее и достаточно опасна. Меня перевели на дневной стационар в больнице, вылечили. Сейчас я себя чувствую гораздо лучше, но еще не на 10 из 10. Врачи запретили совершать какие-либо перелеты, заниматься спортом какое-то время и находиться на сильной жаре. Мы приняли непростое решение — пропустить этап, чтобы не подвергать опасности свое здоровье, а также и команду не подставлять. Дня три назад стало известно, что в BMW также заболели ветрянкой несколько людей, это произошло после Ле Мана, — рассказал «СЭ» Богуславский.

Богуславский — единственный россиянин в FIA WEC. Он уже занимал призовые места в гонках этого сезона. Кроме того он является чемпионом серии GT World Challenge Europe 2023 года.