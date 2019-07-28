Российский автогонщик погиб во время соревнований в Московской области

Российский гонщик Сергей Боричев погиб во время соревнований по дрэг-рэйсингу "Московская миля". Гонки проходили в Московской области.

"В одном из отборочных заездов традиционного соревнования "Московская миля-2019" на аэродроме Быково пилот Сергей Боричев не справился с управлением Nissan GT-R, вылетел за пределы трассы и ударился об препятствие. Автомобиль загорелся. Спасательные службы приехали на место происшествия в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля. Врачи сделали все возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось.

Организаторы выражают соболезнования родным и близким Сергея", – говорится на официальном сайте "Московской мили".