Россиянин Шварцман надеется, что будет больше работать на симуляторе «Феррари»

Российский гонщик Роберт Шварцман рассчитывает, что в 2020 году у него будет больше практики на симуляторе команды «Феррари». 20-летний Шварцман является членом академии «Феррари» и программы развития российского автоспорта SMP Racing.

— У меня было много дней работы на симуляторе «Феррари», думаю, в следующем году будет еще больше, — цитирует ТАСС Шварцмана. — Им все нравится. Я стараюсь давать им максимум информации. Все, что ставится на основную машину, ставится и на симулятор.

Шварцман отметил, что пока никаких разговоров с руководством «Феррари» о тестах за рулем болида «Формулы-1» не было.