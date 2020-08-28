Россиянин Михаэль Белов проведет три гонки в «Формуле-3»

Пилот молодежной программы SMP Racing Михаэль Белов примет участие в трех финальных этапах нынешнего сезона «Формулы-3», сообщает Autosport.

18-летний российский гонщик заменит в команде Charouz Racing System Дэвида Шумахера, сына Ральфа Шумахера, перешедшего в Carlin.

В 2019-м Белов совмещал выступления в итальянской и немецкой «Формулах-4», где по итогам сезона занял четвертое и восьмое место соответственно. В сезоне-2020 россиянин принял участие в финальном этапе «Азиатской Формулы-3», став бронзовым призером гонки.