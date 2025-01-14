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Сегодня, 19:10

Россиянин Богуславский выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский пилот Тимур Богуславский подписал контракт с БМВ и в составе команды WRT/BMW M MOTORSPORT выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC 2025 в классе LMGT3.

Партнерами Тимура Богуславского по экипажу станут австралиец Яссер Шахин и бразилец Августо Фарфус.

Соперниками BMW в чемпионате мира будут команды на автомобилях «Феррари», «Ламборгини», «Макларен», «Астон Мартин», «Порше», «Лексус» и «Форд».

Чемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC является одним из самых престижных и известных в мире турниров в классе GT и гиперкаров. Именно в рамках этой серии проходит легендарная 24-часовая гонка во французском Ле-Мане.

В 2023 году команда Akkodis ASP, за которую на «Мерседесе» выступал Тимур Богуславский, стала абсолютным чемпионом гоночной серии World Challenge Europe 2023, а сам Богуславский возглавил рейтинг лучших пилотов.

24-летний Богуславский — мастер спорта, многократный победитель международных соревнований по кольцевым гонкам.

Тимур Богуславский
FIA
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