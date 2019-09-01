Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

Россияне — в пятерке лучших в Сильверстоуне

01:45
Константин Терещенко.
Константин Терещенко.

На легендарном автодроме Сильверстоун завершилась четырехчасовая гонка европейской серии Ле-Ман.

С первой позиции стартовал Бен Хэнли из DragonSpeed. Серьезное влияние на ход борьбы оказали две аварии в середине заезда, после которых на трассе появлялись машины безопасности.

В итоге победу праздновал экипаж Idec Sport, которая стала для команды первой в истории в европейской серии Ле-Ман. Вторым финишную черту пересек автомобиль G-Drive Racing, среди членов экипажа которого был россиянин Роман Русинов. Третьим — Graff Racing. На четвертом месте — DragonSpeed. А пятым финишировал еще один россиянин Константин Терещенко на болиде команды Panis Barthez Competition. Большую часть заезда его экипаж шел вторым, но из-за аварии не смог в итоге приехать в призовой тройке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир