Роберт Шварцман: «После смерти отца мне пришлось стать президентом цветочной компании»

Российский гонщик Роберт Шварцман рассказал, что после смерти отца ему пришлось начать заниматься цветочным бизнесом.

Михаил Шварцман скончался в апреле этого года после заболевания коронавирусом.

— К сожалению, произошла такая ситуация, что мне пришлось стать президентом компании «Цветопторг», — сказал Шварцман в интервью Youtube-каналу Димы Гордея. — У меня недавно скончался отец из-за коронавируса, так что все это не шутки, увы.

Компанией в основном рулит мой дед, именно он все это начинал с моим отцом. Я сейчас только учусь, постепенно вхожу в курс дела. На самом деле это и правда интересно. Я как бы всегда думал, что в будущем мне придется заниматься бизнесом. Правда я не очень хотел заниматься им так рано, но, к сожалению жизнь не спрашивает, чего ты хочешь. Она берет и делает.