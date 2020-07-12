Роберт Шварцман: «Надеюсь, отец смотрит сверху и счастливо улыбается»

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман поделился впечатлениями от первой победы в «Формуле-2». Он посвятил ее умершему от коронавируса отцу.

— Я очень счастлив этому результату. Не ожидал увидеть себя сегодня на верхней строчке! — приводит слова россиянина пресс-служба SMP Racing. — В самом начале немного нервничал из-за проблем с машиной, которая переключилась на безопасный режим работы. Повезло, что вывесили красные флаги, и мы смогли вернуться на свою шестую позицию.

Когда мы наконец стартовали, я немного осторожничал, поскольку никогда еще не пилотировал эту машину под дождем, и внимательно следил за точками торможения и траекториями. Постепенно у меня появилась уверенность, к тому же я наблюдал за другими пилотами. Когда трасса начала подсыхать, нашел темп и начал улучшать свою позицию в пелотоне. Пит-стоп у нас прошел очень быстро, и уже через несколько кругов я опередил Чжоу. У нас была интересная борьба, но смог обогнать его. Я оказался впереди и принялся атаковать, как только мог. На последних кругах уже старался сохранить машину и довести ее до победы.

Хочу поблагодарить команду Prema, программу SMP Racing и Ferrari Driver Academy, но самая огромная благодарность — моему отцу. Надеюсь, он смотрит сверху и счастливо улыбается.