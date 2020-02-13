Роберт Кубица будет выступать в ДТМ

Польский пилот Роберт Кубица проведет сезон-2020 в команде ART гоночной серии DTM. Об этом объявила пресс-служба чемпионата.

В 2019 году Кубица выступал в «Формуле-1» в качестве боевого пилота «Уильямс» и занял 21-е место в личном зачете чемпионата мира, набрав 1 очко. Зимой 2020 года 35-летний поляк стал резервным пилотом другой команды «Формулы-1», «Альфа Ромео», однако пилот получил от швейцарского коллектива разрешение на выступление в DTM.