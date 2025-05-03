Риккардо дебютирует в NASCAR

Бывший пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо в начале лета вновь сядет за руль гоночной машины — он дебютирует в NASCAR в высшем дивизионе, сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, Риккардо примет участие в качестве приглашенного гонщика на первом этапе Кубка NASCAR, который пройдет в Мексике с 13 по 15 июня. Он будет выступать за команду Trackhouse Racing, цвета которой в прошлые годы на отдельных этапах защищали Дженсон Баттон и Кими Райкконен.

Соревнование состоится на автодроме имени братьев Родригес, который Риккардо хорошо знает по выступлениям в «Формуле-1».