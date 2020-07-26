Ременяко выиграл заезд в классе SMP GT4 RUSSIA

На старт заезда второго этапа СМП РСКГ-2020 в классе SMP GT4 RUSSIA вышли 7 пилотов. Первыми в бой ушли пилоты на «Мерседесах», причем на первом же круге Денис Ременяко опередил победителя квалификации Александра Вайнтруба и возглавил гонку. В таком порядке пилоты и пришли к финишу.

Александр Масленников, пропустивший квалификацию, стартовал последним, однако быстро включился в борьбу и добрался до 3 позиции.