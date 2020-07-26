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Ременяко выиграл заезд в классе SMP GT4 RUSSIA

14:32
Гонка в классе SMP GT4 RUSSIA.
Гонка в классе SMP GT4 RUSSIA.

На старт заезда второго этапа СМП РСКГ-2020 в классе SMP GT4 RUSSIA вышли 7 пилотов. Первыми в бой ушли пилоты на «Мерседесах», причем на первом же круге Денис Ременяко опередил победителя квалификации Александра Вайнтруба и возглавил гонку. В таком порядке пилоты и пришли к финишу.

Александр Масленников, пропустивший квалификацию, стартовал последним, однако быстро включился в борьбу и добрался до 3 позиции.

Дополнительная информация:

http://xn--c1anre.xn--p1ai/news/2398/

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