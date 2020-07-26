Ременяко выиграл второй заезд в классе SMP GT4 RUSSIA

На старт не смог выйти Евгений Куликов, чей Porsche Cayman получил повреждения в первой гонке. Поэтому на реверсивном поуле оказался Алексей Башмаков — правда, уже ко второму кругу вперед вырвались пилоты на Мерседесах.

Денис Ременяко вновь умчался вперед, а Александр Вайнтруб был вынужден отражать атаки Александра Масленникова на KTM, прорвавшегося с последнего места на третье. Несмотря на плотную борьбу в первой части гонки, ближе к середине Вайнтруб нарастил темп, показав лучшее время круга в гонке — и, хотя не смог догнать чрезвычайно стабильного Ременяко, гарантировал себе серебро.

Группа Кайманов отстала от лидеров, однако вела между собой плотную борьбу. Лучшем из пилотов на Порше стал Алексей Башмаков, ставший четвертым в зачете, но и Андрей Федотов с Константином Захаревским уступили ему считанные мгновения. А на промежуточном финише в середине гонки Федотова и Захаревского и вовсе разделило 0,001 секунды.