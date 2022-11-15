Ралли «Шелковый путь» начнется 6 июля в Казани и финиширует 15 июля в Москве

Руководитель ралли-марафона «Шелковый Путь» Владимир Чагин рассказал о маршруте соревнований в 2023 году.

«В 2023 году ралли «Шелковый путь» стартует в Казани. Оттуда возьмет курс на предгорье Урала, затем караван участников направится в Оренбург и Самару, где после сложных ландшафтов откроются по-настоящему скоростные трассы, требующие максимальной сосредоточенности. В заключительной части маршрута экипажи пройдут знаменитые Арчединско-Донские пески и отправятся курсом на Москву, где состоится торжественный финиш гонки», — сказал Чагин на презентации маршрута.

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ралли-марафон «Шелковый путь» уже на протяжении многих лет остается одним из крупнейших международных состязаний в мире автоспорта и флагманом российских ралли-рейдов. По его словам, на сегодняшний день это один из самых амбициозных и масштабных спортивных проектов в России, а также объединяющая платформа для экономического и культурного взаимодействия.

Ралли-марафон «Шелковый путь» проходит с 2009 года. Маршрут ралли-рейда проходил по территориям России, Китая, Казахстана, Монголии, Туркмении. В 2022 году в соревновании приняли участие 80 экипажей из 20 стран.