«PROстранствие» прокатилось по Ростовской области

Транзитным автотуристам показали возможности Ростовской области с помощью автопробега, продемонстрировав, где можно отдохнуть по пути в Сочи и на Кавказ.

В Ростовской области завершился этап уникального автопробега от Москвы до сочинского курорта «Роза Хутор» — «PROстранствие». Его инициаторы собирают впечатления обо всех местах отдыха, где можно задержаться с пользой и удовольствием по пути из центра России на юг и Кавказ.

Само название пробега говорит о том, что специалисты пристально оценивают возможности различных регионов нашей страны для туристов. Организаторы мероприятия — «Евразийское содружество специалистов туриндустрии» и «Роза Хутор». Инициаторы пытаются подтвердить, что из центральных областей на юг можно ехать без лишней спешки, а отдых может начаться уже в пути. Участники оценивают туристические места, находящиеся не далее 50 км от основной трассы М4 «Дон».

В Ростовской области наивысших оценок удостоился парк «Лога». Жители Москвы и других центральных регионов рассказывают об отдыхе здесь взахлеб и только с положительными эмоциями. В агентстве по развитию туризма и деловых коммуникаций, подведомственному Минэкономразвития Ростовской области, отмечают, что туристы на собственных машинах являются новым массовым трендом. Качество дорог улучшается, все больше людей направляются на курорты через Ростовскую область. И все чаще останавливаются в области, чтобы отдохнуть и получить впечатления. Для таких туристов создан маршрут «По дороге на юг». Он включает туристические места на все вкусы. Это и гастрономические точки, места для отдыха с детьми, исторические туры, экскурсии по винным хозяйствам.

— Благодаря вниманию правительства Ростовской области к развитию туристической отрасли как одному из важных направлений экономики, комплексному продвижению региона, реализации таких проектов как «PROстранствие», интерес автопутешественников к достопримечательностям и объектам турпоказа Донского края с каждым сезоном растет все больше, — сообщила директор Агентства по развитию туризма и деловых коммуникаций РО Татьяна Горяйнова.

В агентстве пояснили, что стараются сделать информацию об отдыхе в Ростовской области доступной. На въездах в область устанавливаются рекламные щиты. С некоторыми операторами связи есть договоренность о рассылке сообщений с указанием на туристические маршруты.

— По данным мобильных операторов, турпоток в регион за 9 месяцев этого года уже достиг 3,2 млн туристов, более 50 % - это автотуристы. Это показывает, что регион выбрал правильную стратегию продвижения, и она успешно реализуется, — подчеркнула Татьяна Горяйнова.

Участники пробега тем временем направились далее на юг. Они обещают туристам предоставить подробную информацию и отчеты о том, где можно заправиться, переночевать, отдохнуть и решить бытовые вопросы.