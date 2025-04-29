Президент ФИА готов изменить правила, касающиеся мата и дисциплинарных нарушений

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что готов учесть пожелания спортсменов, которые предоставили «конструктивную обратную связь», сообщает Motorsport Week.

Бен Сулайем заявил, что, будучи бывшим раллийным гонщиком, лучше других понимает требования, с которыми сталкиваются пилоты. Он сообщил о рассмотрении улучшений в Приложении B Международного спортивного кодекса после получения конструктивной обратной связи от пилотов семи чемпионатов мира ФИА.

Ранее федерация ввела более строгие наказания за мат и дисциплинарные нарушения: за первый проступок пилоты должны будут заплатить штраф 10 000 евро, за третий — 30 000 евро и получить месячную дисквалификацию. Эти санкции прописаны в Приложении B к Международному спортивному кодексу ФИА.

Гонщики чемпионата мира по ралли (WRC) выразили протест против таких мер, отказавшись общаться с прессой после спецучастков.