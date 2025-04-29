Автоспорт
29 апреля, 13:21

Президент ФИА готов изменить правила, касающиеся мата и дисциплинарных нарушений

Камила Абдурахманова
корреспондент

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем заявил, что готов учесть пожелания спортсменов, которые предоставили «конструктивную обратную связь», сообщает Motorsport Week.

Бен Сулайем заявил, что, будучи бывшим раллийным гонщиком, лучше других понимает требования, с которыми сталкиваются пилоты. Он сообщил о рассмотрении улучшений в Приложении B Международного спортивного кодекса после получения конструктивной обратной связи от пилотов семи чемпионатов мира ФИА.

Ранее федерация ввела более строгие наказания за мат и дисциплинарные нарушения: за первый проступок пилоты должны будут заплатить штраф 10 000 евро, за третий — 30 000 евро и получить месячную дисквалификацию. Эти санкции прописаны в Приложении B к Международному спортивному кодексу ФИА.

Гонщики чемпионата мира по ралли (WRC) выразили протест против таких мер, отказавшись общаться с прессой после спецучастков.

Источник: Motorsport Week.
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
