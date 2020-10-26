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Porsche выиграла «24 часа Спа» во второй раз подряд

09:13
«24 часа Спа». Фото Twitter
«24 часа Спа». Фото Twitter

Суточная гонка на трассе в Спа закончилась победой экипажа команды ROWE Racing в составе Ника Тэнди, Эрла Бамбера и Лорана Вантхора, поочередно управлявших автомобилем Porsche 911. Автомобиль немецкой марки выиграл знаменитые соревнования на бельгийском автодроме во второй раз подряд.

На втором месте гонку завершил экипаж Audi команды Attempo, на третьем — еще один Porsche коллектива Dinamic.

Лучшим из россиян стал Леонид Мащицкий, выступавший на Lamborghini — его экипаж стал 15-м в абсолютном зачете и лучшим в своей категории Pro-Am.

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