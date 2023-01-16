Автоспорт
Автоспорт
Новости Формула-1 Ралли Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Автоспорт

Сегодня, 22:26

Попавший в аварию на девятом этапе ралли-марафона Сайнс-старший сообщил о переломе двух позвонков

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Испанский гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший, попавший в аварию на девятом этапе ралли-рейда «Дакар-2023», сообщил, что у него обнаружен перелом двух позвонков.

«Когда я вернулся в Мадрид с «Дакара», боль в спине осталась. Я прошел дополнительные обследования. К сожалению, результаты не принесли хороших новостей, потому что я сломал позвонки Т5 и Т6. Хорошо, что оба позвонка стабильны. С этого дня моим приоритетом будет скорейшее восстановление», — написал Сайнс-старший в своих социальных сетях.

Во время девятого этапа ралли-марафона машина 60-летнего гонщика перевернулась на дюне. Испанцу потребовалась медицинская помощь, но по пути в госпиталь он попросил развернуть вертолет и вернулся на место аварии.

0
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аль-Аттия в пятый раз выиграл «Дакар» в категории внедорожников, Ван Кастерен победил в зачете грузовиков
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости