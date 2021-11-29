Пилоты LADA Ладыгин и Митяев оценили дебютный этап в Кубке мира по кузовным гонкам WTCR

Пилот команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин прокомментировал дебютный этап в Кубке мира по кузовным гонкам World Touring Car Cup, который прошел на трассе «Сочи Автодрома».

«Для нас участие здесь — это хороший опыт! — приводит слова Ладыгина пресс-служба команды. — Мы долго «пристреливались» к новым колесам и настройкам, с которыми были проблемы. В начале уикенда я чувствовал, что нет баланса автомобиля. Но постепенно, от сессии к сессии ситуация улучшалась. Думаю, что, если бы у нас было еще немного времени, мы безусловно смогли бы быть еще более быстрыми. В целом работа команды мне очень понравилась, все отработали на 100 процентов, в том числе, мы с Михаилом. Но, конечно, сходу быть здесь быстрыми очень непросто. Тем не менее, это хороший опыт для всей нашей команды!»

Также о прошедшем этапе высказался его напарник по команде Михаил Митяев.

«Уикенд закончился, но хочется продолжать! Готов хоть завтра выехать на гоночную трассу. Уверен, что с каждым новым днем мы были бы здесь еще быстрее. Очень рад за команду, участие в этой гонке — это важный шаг. Здесь наш инжиниринг, в команде работают наши ребята, которые весь этот бесценный опыт, знания, данные оставят в России.

Что касается гонок, то мне очень понравился классный старт во втором заезде, я даже немного успел побороться с двумя чемпионами мира. Результатами доволен, считаю, что, учитывая дебют на таком высоком уровне, все прошло неплохо. Да, конечно, на нашу скорость сильно повлиял дополнительный вес — в скоростной дуге я просто не мог ничего противопоставить соперникам. Но главное, что по ходу этого уикенда мы постепенно прогрессировали. Еще немного времени и, я уверен, мы могли бы подобраться к первой десятке", — сказал Митяев.

По итогам гонки Ладыгина занял 13 место, а Митяев — 14-е.

В 2022 году этап WTCR также пройдет на трассе «Сочи Автодрома» с 6 по 7 августа.