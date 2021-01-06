Пилоты «КАМАЗ-мастера» Сотников и Каргинов показали первое и второе время на 4-м этапе «Дакара»

Российские пилоты «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов показали первое и второе время на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар"-2021. Разрыв во времени между экипажами составил 10 секунд.

Третий результат у гонщика «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского.

Таким образом, Сотников упрочил лидерство в общем зачете. У его главного соперника Сергея Вязовича возникли технические проблемы.