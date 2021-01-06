Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Автоспорт

Пилоты «КАМАЗ-мастера» Сотников и Каргинов показали первое и второе время на 4-м этапе «Дакара»

16:40
Теги:

Российские пилоты «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов показали первое и второе время на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар"-2021. Разрыв во времени между экипажами составил 10 секунд.

Третий результат у гонщика «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского.

Таким образом, Сотников упрочил лидерство в общем зачете. У его главного соперника Сергея Вязовича возникли технические проблемы.

Ралли «Дакар» проходит с 3 по 15 января 2021 года.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир